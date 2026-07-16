Бубнов: голым пройду по Красной площади, если ЦСКА выиграет РПЛ

«Дмитрий Баринов был лидером “Локомотива”, он бы не ушел, если бы его не обманули. Михаил Галактионов его не защитил. В ЦСКА он развяжет руки Матвею Кисляку, организует всю молодежь.
ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться. Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать “Зенит” армейцы не готовы. Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади», — сказал Бубнов.
Новый главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на заявление Бубнова.
"Для меня мотивация стать чемпионом, чтобы Бубнов прошел голым по Красной площади. Не только Бубнов, многие говорят, что у меня мало опыта, но у Юрия Гагарина до 12 апреля вообще не было никакого опыта, но он сумел закончить первый полет удачно, — сказал Игдисамов.
В начале мая Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки швейцарца Фабио Челлистини. 1 июня московский клуб утвердил его в этой должности, подписав с 39-летним специалистом контракт на два года с опцией продления еще на два сезона.
Ранее Игдисамов был тренером в академии казанского «Рубина», а в 2019 году перешел на аналогичную должность в ЦСКА. Он работал с командой 2005 года рождения, из которой, в частности, вышли лидеры первой команды Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. С 2023 года Игдисамов был главным тренером молодежной команды ЦСКА.
Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла. Новый сезон «армейцы» откроют в пятницу, 24 июля, домашней игрой против калининградской «Балтики». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.