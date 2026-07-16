Бубнов: голым пройду по Красной площади, если ЦСКА выиграет РПЛ

«Дмитрий Баринов был лидером “Локомотива”, он бы не ушел, если бы его не обманули. Михаил Галактионов его не защитил. В ЦСКА он развяжет руки Матвею Кисляку, организует всю молодежь.



ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться. Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать “Зенит” армейцы не готовы. Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади», — сказал Бубнов.