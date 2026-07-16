ЦСКА представил пиксельную форму на сезон-2026/27

«В этом году ВЭБ Арене исполняется 10 лет. Новая домашняя форма — дань любви и уважения к родному стадиону, его сотрудникам и лучшим в мире болельщикам на трибунах.



Традиционные красно-синие цвета, широкие полосы и пиксельный паттерн визуально отсылают к трибунам, с которых вы гоните армейцев к победам», — написал клуб под видео в своих соцсетях.