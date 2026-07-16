ЦСКА представил пиксельную форму на сезон-2026/27

ЦСКА представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Экипировка посвящена 10-летию домашнего стадиона «ВЭБ Арена».
«В этом году ВЭБ Арене исполняется 10 лет. Новая домашняя форма — дань любви и уважения к родному стадиону, его сотрудникам и лучшим в мире болельщикам на трибунах.
Традиционные красно-синие цвета, широкие полосы и пиксельный паттерн визуально отсылают к трибунам, с которых вы гоните армейцев к победам», — написал клуб под видео в своих соцсетях.
Форма выполнена в традиционных красно-синих цветах с широкими вертикальными полосами. Главной особенностью дизайна стал пиксельный узор, вдохновленный трибунами «ВЭБ Арены», поддерживающими команду на домашних матчах.
Впервые в новой форме футболисты ЦСКА сыграют 18 июля в товарищеском матче против московского «Динамо».