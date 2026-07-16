СМИ: «Бешикташ» интересуется Бителло из «Динамо»

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Бителло. Об этом сообщает журналист Эрсин Албайрак.
По информации источника, 26-летний бразилец включен в список потенциальных трансферных целей стамбульского клуба. Рыночная стоимость бразильского полузащитника московского «Динамо» Бителло составляет 15 млн евро.
Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. За это время он провел 102 матча, забил 19 голов и отдал 27 результативных передач.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» 25 июля примет на своем поле «Крылья Советов». «Бешикташ» стал четвертым в общей турнирной таблице, набрав 60 очков после 34 матчей чемпионата. Первое место занял «Галатасарай» с 77 очками.