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СМИ: «Бешикташ» интересуется Бителло из «Динамо»

«Бешикташ» стал четвертым в прошлом сезоне-2025/2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Бителло. Об этом сообщает журналист Эрсин Албайрак.

По информации источника, 26-летний бразилец включен в список потенциальных трансферных целей стамбульского клуба. Рыночная стоимость бразильского полузащитника московского «Динамо» Бителло составляет 15 млн евро.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. За это время он провел 102 матча, забил 19 голов и отдал 27 результативных передач.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» 25 июля примет на своем поле «Крылья Советов». «Бешикташ» стал четвертым в общей турнирной таблице, набрав 60 очков после 34 матчей чемпионата. Первое место занял «Галатасарай» с 77 очками.