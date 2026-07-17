«Ахмат» обыграл «Аджман» и завершил сборы без поражений

Таким образом, «Ахмат» завершил предсезонные сборы без поражений. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги грозненская команда 26 июля на выезде встретится с московским «Локомотивом». В прошедшем сезоне команда Станислава Черчесова финишировала на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 37 очков в 30 матчах.