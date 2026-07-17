Аршавин назвал главного «бычару» в истории российского футбола

«Главный “бычара” российского футбола? Ну, дерзкий — это Вадик Евсеев у нас был. Но я бы не сказал, что он прям быковал. Ну, он вот когда злой такой, все равно добрый по натуре. Мне так кажется. По глазам видно. Я против него точно играл. И потом в сборной пересекались с ним», — сказал Аршавин.