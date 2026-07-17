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Аршавин назвал главного «бычару» в истории российского футбола

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске FONTour назвал игрока, которого считает главным «бычарой» в истории российского футбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Главный “бычара” российского футбола? Ну, дерзкий — это Вадик Евсеев у нас был. Но я бы не сказал, что он прям быковал. Ну, он вот когда злой такой, все равно добрый по натуре. Мне так кажется. По глазам видно. Я против него точно играл. И потом в сборной пересекались с ним», — сказал Аршавин.

Евсеев завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал на позициях правого и центрального защитника за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн» и белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ». Евсеев шесть раз становился чемпионом России и четырежды выигрывал Кубок России.

Также Евсеев провел 20 матчей за сборную России, в которых забил один гол. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2004.

В настоящее время 50-летний Евсеев является главным тренером махачкалинского «Динамо».

«Динамо» откроет новый сезон РПЛ в субботу, 25 июля, выездным матчем против воронежского «Факела». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.