Уругваец рассказал, с какими сложностями столкнулся в «Ростове»

— Я не очень хорошо провел там время, было тяжело. Из-за военного конфликта там не говорили по-английски, а в команде не было ни одного южноамериканца — говорили только по-русски. Однажды я через переводчика спросил капитана, куда положить одежду. Он посмотрел на меня, отвернулся и ничего не ответил, словно не хотел со мной общаться. Такие вещи давались тяжело, поэтому я решил уехать.