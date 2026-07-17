Уругваец рассказал, с какими сложностями столкнулся в «Ростове»

25-летний футболист присоединился к команде из Ростова-на-Дону летом 2024 года, однако после зимнего отпуска в январе 2025-го не вернулся в расположение клуба. Спустя несколько месяцев стороны расторгли контракт по взаимному соглашению.
— Я не очень хорошо провел там время, было тяжело. Из-за военного конфликта там не говорили по-английски, а в команде не было ни одного южноамериканца — говорили только по-русски. Однажды я через переводчика спросил капитана, куда положить одежду. Он посмотрел на меня, отвернулся и ничего не ответил, словно не хотел со мной общаться. Такие вещи давались тяжело, поэтому я решил уехать.
Я был там со своей девушкой, и нам обоим было тяжело. Во-первых, Ростов не был местом, привыкшим к большому количеству иностранцев, а из-за военного конфликта люди были не готовы говорить по-английски. Приходилось пользоваться переводчиком буквально для всего, очень немногие были готовы помочь, и было крайне трудно объясняться. К тому же моя голова сыграла со мной злую шутку, было непросто, — заявил Саравия в интервью ESPN.
После ухода из «Ростова» уругваец подписал контракт с аргентинским «Бельграно», а в настоящее время выступает за бразильский клуб «Понте-Прета».