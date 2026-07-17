Сантос покинул «Краснодар» и стал игроком греческого «Волоса»

Фуртадо — воспитанник португальского клуба «Витория Гимарайнш». Летом 2025 года 25-летний он подписал контракт с российским «Краснодаром». За «быков» он провел 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. 12 июля в матче за Суперкубок России против московского ЦСКА он дебютировал за основной состав. 20 июля в игре против «Пари НН» Фуртадо впервые сыграл в РПЛ. 13 августа в матче Кубка России против московского «Динамо» Густаво забил свой первый гол за «Краснодар». В начале 2026 года Фуртадо на правах аренды перешел в «Сочи».