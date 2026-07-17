«Ростов» объявил о переходе чемпиона России Олусегуна

За «Краснодар» Олусегун провел 101 матч, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. Олусегун выступал за «Краснодар» с 2022 года. Вместе с командой нигерийский вингер стал чемпионом России в сезоне-2024/25, а в марте 2024 года клуб продлил с ним контракт до лета 2028 года.