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«Ростов» объявил о переходе чемпиона России Олусегуна

Ранее форвард играл в «Краснодаре», с которым стал чемпионом России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ростов» объявил о переходе нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара».

24-летний нигерийский форвард подписал контракт с ростовским клубом. Детали соглашения не раскрываются.

За «Краснодар» Олусегун провел 101 матч, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. Олусегун выступал за «Краснодар» с 2022 года. Вместе с командой нигерийский вингер стал чемпионом России в сезоне-2024/25, а в марте 2024 года клуб продлил с ним контракт до лета 2028 года.

Минувший сезон нападающий провел на правах аренды в «Пари НН». В 31 матче он забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.

Олакунле Олусегун начинал заниматься футболом в нигерийских футбольных академиях. Из академии АБС в июле 2019 года перешёл в российский клуб «Виста» из Геленджика.

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