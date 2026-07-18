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Талалаев усомнился в объективности списка 33 лучших футболистов

Талалаев объяснил, почему не считает список 33 лучших объективным.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что считает список 33 лучших футболистов сезона во многом субъективным.

При этом специалист отметил, что включение в рейтинг сразу трех игроков калининградской команды является большим достижением для клуба.

«У нас три футболиста включены в список 33 лучших. Это огромное достижение для “Балтики”. Я считаю, это во многом субъективизм тех, кто ставит оценки. Кому-то нравится Аксенов, кому-то — Платонов, кому-то — Толстой», — сказал Талалаев «РБ Спорт».

13 июля РФС опубликовал список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26. В него вошли вратарь «Балтики» Максим Бориско, а также защитники Кевин Андраде и Мингиян Бевеев. В минувшем сезоне калининградский клуб занял шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков.

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