Чалов отказался от перехода в «Локомотив» до травмы

Нападающий ПАОК Федор Чалов не стал рассматривать вариант с переходом в «Локомотив» в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, новый главный тренер греческого клуба Лука Лиски остался доволен работой россиянина на тренировках и убедил руководство, что команде не требуется еще один нападающий. После этого Чалов решил остаться в ПАОК.
Позднее форвард получил разрыв мениска в товарищеском матче с «Бевереном», перенес операцию и выбыл на несколько месяцев. Ожидается, что к моменту его восстановления летнее трансферное окно в России уже будет закрыто.