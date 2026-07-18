Волжское дерби в Москве: «Акрон» оказался сильнее «Крыльев»

Встреча двух клубов из Самарской области состоялась в закрытом режиме на стадионе «Рублево» и завершилась со счетом 2:1 в пользу тольяттинцев. Судьбу волжского дерби фактически решил первый тайм, в котором «Акрон» забил дважды. Самарцы сумели лишь сократить отставание в концовке — отличился Иван Олейников.
Спарринг стал для обеих команд генеральной репетицией перед стартом нового сезона РПЛ, до которого остается неделя. Соперники по контрольному матчу получили в календаре испытания разной степени сложности: 25 июля «Акрон» на домашней арене в Самаре примет действующего чемпиона «Зенит», который накануне разыграет Суперкубок России со «Спартаком», а «Крылья Советов» в тот же день сыграют в Москве с «Динамо».
Для «Акрона» это будет третий сезон в элите — и первый без Артема Дзюбы: контракт 37-летнего форварда, два года остававшегося главной звездой тольяттинцев, истек 1 июля, и теперь команде предстоит доказывать, что она конкурентоспособна и без самого медийного игрока в своей истории.