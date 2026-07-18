Волжское дерби в Москве: «Акрон» оказался сильнее «Крыльев»

Для «Акрона» это будет третий сезон в элите — и первый без Артема Дзюбы: контракт 37-летнего форварда, два года остававшегося главной звездой тольяттинцев, истек 1 июля, и теперь команде предстоит доказывать, что она конкурентоспособна и без самого медийного игрока в своей истории.