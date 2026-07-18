«Локомотив» ответил «Рубину» победой во втором матче за день

Встреча прошла на базе железнодорожников в подмосковной Баковке и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.
Особенность спарринга в том, что соперники сыграли между собой дважды за один день, выставив разные составы: утренний матч с аналогичным счетом 3:1 выиграл «Рубин» — у казанцев дублем отметился Александар Юкич, еще один мяч забил Назми Грипши, а у «Локомотива» отличился Никита Салтыков. Вечером команда Михаила Галактионова, действовавшая составом, более приближенным к основному, взяла убедительный реванш.
Обе команды выходят на финишную прямую подготовки к сезону-2025/26 с разных стартовых позиций: «Локомотив» в минувшем чемпионате финишировал третьим, набрав 53 очка, «Рубин» занял восьмое место с 43 баллами.
Новый сезон РПЛ соперники по спаррингу откроют 26 июля: «Локомотив» дома примет грозненский «Ахмат», а «Рубин» в Казани сыграет с «Краснодаром», для которого этот матч станет первым в чемпионате после потери статуса чемпиона.