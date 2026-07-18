«Локомотив» ответил «Рубину» победой во втором матче за день

Особенность спарринга в том, что соперники сыграли между собой дважды за один день, выставив разные составы: утренний матч с аналогичным счетом 3:1 выиграл «Рубин» — у казанцев дублем отметился Александар Юкич, еще один мяч забил Назми Грипши, а у «Локомотива» отличился Никита Салтыков. Вечером команда Михаила Галактионова, действовавшая составом, более приближенным к основному, взяла убедительный реванш.