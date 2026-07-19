Радимов назвал «Спартак» претендентом на золото РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает московский «Спартак» одним из реальных претендентов на победу в Российской премьер-лиге. Такое мнение он высказал после матча красно-белых с петербургской командой за Суперкубок России.
Несмотря на поражение «Спартака», Радимов высоко оценил качество футбола, которое показала московская команда в первой официальной встрече нового сезона.
«Хочу сказать про “Спартак”, мы получили реального кандидата на золото, очень классный матч, “Спартак” в порядке. В первом тайме было тотальное преимущество “красно‑белых”, 1:0, “Зенит” еще хорошо отделался. Замены Семака усилили игру. Все равно у “Зенита” есть характер, который до последнего оставляет команду в игре. Пусть и был один момент, но они его добились», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Основное время встречи, состоявшейся в Нижнем Новгороде, завершилось вничью — 1:1. Победителя определила серия пенальти, в которой точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2.
Таким образом, команда из Санкт-Петербурга завоевала первый трофей российского футбольного сезона. Для «Зенита» эта победа в Суперкубке стала десятой в истории клуба.