Радимов назвал «Спартак» претендентом на золото РПЛ

«Хочу сказать про “Спартак”, мы получили реального кандидата на золото, очень классный матч, “Спартак” в порядке. В первом тайме было тотальное преимущество “красно‑белых”, 1:0, “Зенит” еще хорошо отделался. Замены Семака усилили игру. Все равно у “Зенита” есть характер, который до последнего оставляет команду в игре. Пусть и был один момент, но они его добились», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».