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«Акрон» взял в аренду 23-летнего бразильца из чемпионата Греции

23-летний вингер греческого «Ариса» Дуду Родригес перешел в тольяттинский клуб до конца сезона-2026/27 с опцией выкупа.

Источник: ФК "Акрон"

Об этом объявила пресс-служба «Акрона».

Дуду Родригес начинал карьеру в академии «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. В структуре бразильского клуба он продолжительное время выступал за юношеские и молодежные составы. На протяжении последних полутора лет футболист играл за «Арис» в греческой Суперлиге, где провел 32 матча и отметился шестью голами и двумя результативными передачами. В составе греческой команды бразильский полузащитник принял участие в трех встречах квалификационного раунда Лиги Конференций.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 16:15
Акрон
-
Зенит
-

Как сообщил спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой, Дуду является левоногим вингером, который может действовать на обоих флангах атаки. Он отличается высокими скоростными данными, а также поставленным ударом и кроссом. Футболист уже адаптирован к европейскому стилю игры и свободно владеет английским языком. По словам Буртового, условия сделки по переходу игрока являются наиболее выгодными для «Акрона»: клуб сможет оформить полноценный трансфер Дуду в случае его успешного выступления в чемпионате России.

Дуду уже присоединился к «Акрону» и начнет подготовку к первому матчу нового сезона против «Зенита».