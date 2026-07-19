«Акрон» взял в аренду 23-летнего бразильца из чемпионата Греции

Об этом объявила пресс-служба «Акрона».
Дуду Родригес начинал карьеру в академии «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. В структуре бразильского клуба он продолжительное время выступал за юношеские и молодежные составы. На протяжении последних полутора лет футболист играл за «Арис» в греческой Суперлиге, где провел 32 матча и отметился шестью голами и двумя результативными передачами. В составе греческой команды бразильский полузащитник принял участие в трех встречах квалификационного раунда Лиги Конференций.
Как сообщил спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой, Дуду является левоногим вингером, который может действовать на обоих флангах атаки. Он отличается высокими скоростными данными, а также поставленным ударом и кроссом. Футболист уже адаптирован к европейскому стилю игры и свободно владеет английским языком. По словам Буртового, условия сделки по переходу игрока являются наиболее выгодными для «Акрона»: клуб сможет оформить полноценный трансфер Дуду в случае его успешного выступления в чемпионате России.
Дуду уже присоединился к «Акрону» и начнет подготовку к первому матчу нового сезона против «Зенита».