«Акрон» взял в аренду 23-летнего бразильца из чемпионата Греции

Как сообщил спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой, Дуду является левоногим вингером, который может действовать на обоих флангах атаки. Он отличается высокими скоростными данными, а также поставленным ударом и кроссом. Футболист уже адаптирован к европейскому стилю игры и свободно владеет английским языком. По словам Буртового, условия сделки по переходу игрока являются наиболее выгодными для «Акрона»: клуб сможет оформить полноценный трансфер Дуду в случае его успешного выступления в чемпионате России.