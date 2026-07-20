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Воробьев заявил о желании стать чемпионом России с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев после товарищеского матча с «Балтикой» (1:1) рассказал, что хотел бы выиграть с родной командой чемпионат России. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

На прошлой неделе 28-летний нападающий перешел в «Краснодар» из «Локомотива». Сумма трансфера составила 7,3 млн евро.

«Домой всегда приятно возвращаться. Провели контрольную игру, почувствовал кубанский воздух. Конечно, готов к переменам в карьере, мы же профессионалы. Надо привыкать быстро. Времени нет, скоро официальная игра, нужно работать.
Мне 28 лет, чемпионом я не был, поэтому будет идеально, вернувшись в родной клуб, стать чемпионом», — сказал Воробьев.

Дмитрий Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он покинул клуб в 2018 году, сыграв 133 матча за вторую и молодежную команду «быков», в которых забил 35 мячей и отдал 18 голевых передач.

После ухода из «Краснодара» Воробьев выступал за «Нижний Новгород», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи».

«Краснодар» откроет новый сезон в воскресенье, 26 июля, на выезде против казанского «Рубина». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.