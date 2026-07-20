Воробьев заявил о желании стать чемпионом России с «Краснодаром»

«Домой всегда приятно возвращаться. Провели контрольную игру, почувствовал кубанский воздух. Конечно, готов к переменам в карьере, мы же профессионалы. Надо привыкать быстро. Времени нет, скоро официальная игра, нужно работать.

Мне 28 лет, чемпионом я не был, поэтому будет идеально, вернувшись в родной клуб, стать чемпионом», — сказал Воробьев.