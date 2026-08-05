День в истории: 5 августа 1948 года Григорий Федотов первым забил 100 голов в чемпионатах СССР

Федотов выступал за ЦДКА и был ключевым игроком команды. К тому моменту он уже давно считался форвардом, который умел не только завершать атаки, но и вести игру партнеров. Именно сочетание голевого чутья, опыта и высокой результативности позволило ему первым в истории советского футбола добраться до символического рубежа в сто мячей.