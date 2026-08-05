День в истории: 5 августа 1948 года Григорий Федотов первым забил 100 голов в чемпионатах СССР

Это достижение стало знаковым для советского футбола и закрепило за Федотовым статус одного из главных бомбардиров своего времени.
Федотов выступал за ЦДКА и был ключевым игроком команды. К тому моменту он уже давно считался форвардом, который умел не только завершать атаки, но и вести игру партнеров. Именно сочетание голевого чутья, опыта и высокой результативности позволило ему первым в истории советского футбола добраться до символического рубежа в сто мячей.
Это событие произошло в матче чемпионата СССР, и тогда же имя Федотова окончательно вошло в историю как имя первого отечественного футболиста, преодолевшего эту планку. Позже его достижение стало основой для появления знаменитого Клуба Григория Федотова, куда включают игроков, забивших 100 и более голов за карьеру.
Для послевоенного советского футбола этот рубеж имел особое значение: он стал ориентиром для следующих поколений нападающих и одной из самых известных индивидуальных вех в истории чемпионатов СССР. Федотов навсегда остался символом голевого мастерства и футбольной эпохи, в которой личные рекорды только начинали приобретать по-настоящему общенародную известность.