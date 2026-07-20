Мусаев анонсировал еще один трансфер «Краснодара» в группу атаки

«Только сезон покажет, как и кто из новичков вольется в команду. Всем им нужно время. Давайте оценку чуть позже дадим. Завершена ли работа на рынке? Нет, ждем нового футболиста в группу атаки», — сказал Мусаев «РБ Спорт».