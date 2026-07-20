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Мусаев анонсировал еще один трансфер «Краснодара» в группу атаки

Главный тренер Мурад Мусаев оценил трансферную кампанию клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб еще не завершил работу на трансферном рынке и планирует подписать нового игрока в группу атаки.

«Только сезон покажет, как и кто из новичков вольется в команду. Всем им нужно время. Давайте оценку чуть позже дадим. Завершена ли работа на рынке? Нет, ждем нового футболиста в группу атаки», — сказал Мусаев «РБ Спорт».

Этим летом состав «Краснодара» в статусе свободных агентов пополнили Даниил Уткин и Магомед Оздоев. Также клуб приобрел Илью Ваханию у «Ростова», нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева и полузащитника «Крузейро» Кристиана.

В прошлом сезоне команда Мусаева стала серебряным призером Российской премьер-лиги. По итогам сезона 2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России под руководством Мусаева.

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