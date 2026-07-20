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ЦСКА выкупил вратаря «Балтики» Бориско за 180 миллионов рублей

Московский клуб воспользовался правом выкупа голкипера.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА воспользовался опцией выкупа вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, армейский клуб активировал пункт об отступных, прописанный в контракте голкипера. Сумма трансфера составит 180 миллионов рублей.

Официально о переходе Бориско в ЦСКА планируется объявить после матча первого тура РПЛ между московской командой и «Балтикой», который состоится 24 июля.

Бориско — родился 15 февраля 2000 года в Краснодаре. Обладает внушительными габаритами для вратаря: рост 196 см, вес 93 кг. В прошлом сезоне 26-летний голкипер провел за «Балтику» 23 матча, пропустил 11 мячей и в 14 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. По итогам прошедшего сезона РПЛ Бориско занял второе место в чемпионате по количеству «сухих» матчей.