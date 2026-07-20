ЦСКА выкупил вратаря «Балтики» Бориско за 180 миллионов рублей

Московский ЦСКА воспользовался опцией выкупа вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, армейский клуб активировал пункт об отступных, прописанный в контракте голкипера. Сумма трансфера составит 180 миллионов рублей.
Официально о переходе Бориско в ЦСКА планируется объявить после матча первого тура РПЛ между московской командой и «Балтикой», который состоится 24 июля.
Бориско — родился 15 февраля 2000 года в Краснодаре. Обладает внушительными габаритами для вратаря: рост 196 см, вес 93 кг. В прошлом сезоне 26-летний голкипер провел за «Балтику» 23 матча, пропустил 11 мячей и в 14 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. По итогам прошедшего сезона РПЛ Бориско занял второе место в чемпионате по количеству «сухих» матчей.