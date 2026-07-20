ЦСКА выкупил вратаря «Балтики» Бориско за 180 миллионов рублей

Бориско — родился 15 февраля 2000 года в Краснодаре. Обладает внушительными габаритами для вратаря: рост 196 см, вес 93 кг. В прошлом сезоне 26-летний голкипер провел за «Балтику» 23 матча, пропустил 11 мячей и в 14 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. По итогам прошедшего сезона РПЛ Бориско занял второе место в чемпионате по количеству «сухих» матчей.