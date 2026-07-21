Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.20
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
4.87
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.71
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.21
П2
3.57
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Краснодар» предложил 3 миллиона евро за вингера «Нанта»

23-летний француз имеет действующий контракт с французским клубом до 2028 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

«Краснодар» сделал предложение «Нанту» по трансферу вингера Яссина Бенхаттаба. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 3 миллиона евро. Отмечается, что руководство «быков» уверено в успешном завершении сделки.

Интерес к Бенхаттабу также проявляют несколько клубов французской Лиги 1 и нидерландский «Утрехт».

Вторую половину прошлого сезона вингер провел в «Реймсе» на правах аренды. Он принял участие в 13 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость Бенхаттаба оценивается в 2 миллиона евро.

Яссин Бенхаттаб — 23-летний французский правый вингер алжирского происхождения, чей контракт принадлежит клубу «Нант» до 2028 года. Прорывным в его карьере стал сезон 2024/25 в аренде за «Обань», где он забил 7 голов, отдал 11 передач и был признан самым ценным игроком (MVP) лиги Насьональ 1.