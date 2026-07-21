«Краснодар» предложил 3 миллиона евро за вингера «Нанта»

Яссин Бенхаттаб — 23-летний французский правый вингер алжирского происхождения, чей контракт принадлежит клубу «Нант» до 2028 года. Прорывным в его карьере стал сезон 2024/25 в аренде за «Обань», где он забил 7 голов, отдал 11 передач и был признан самым ценным игроком (MVP) лиги Насьональ 1.