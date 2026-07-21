«Краснодар» предложил 3 миллиона евро за вингера «Нанта»

«Краснодар» сделал предложение «Нанту» по трансферу вингера Яссина Бенхаттаба. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, российский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 3 миллиона евро. Отмечается, что руководство «быков» уверено в успешном завершении сделки.
Интерес к Бенхаттабу также проявляют несколько клубов французской Лиги 1 и нидерландский «Утрехт».
Вторую половину прошлого сезона вингер провел в «Реймсе» на правах аренды. Он принял участие в 13 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость Бенхаттаба оценивается в 2 миллиона евро.
Яссин Бенхаттаб — 23-летний французский правый вингер алжирского происхождения, чей контракт принадлежит клубу «Нант» до 2028 года. Прорывным в его карьере стал сезон 2024/25 в аренде за «Обань», где он забил 7 голов, отдал 11 передач и был признан самым ценным игроком (MVP) лиги Насьональ 1.