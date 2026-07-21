Агент Дзюбы: Ведем переговоры с клубами РПЛ

С 1 июля 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации. По окончании сезона форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.