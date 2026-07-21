Агент Дзюбы: Ведем переговоры с клубами РПЛ

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что форвард ведет переговоры с несколькими клубами Российской Премьер-лиги. По словам Гольдмана, до закрытия летнего трансферного окна остается еще достаточно времени, поэтому работа по поиску новой команды продолжается.
«До конца трансферного окна еще почти два месяца, переговоры с клубами Российской Премьер-лиги ведутся. Конкретики пока нет. Как только она появится, все всё узнают», — приводит слова Гольдмана «Советский спорт».
С 1 июля 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации. По окончании сезона форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.