Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.00
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.35
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.88
П2
3.38
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.30
П2
3.33
Футбол. Лига конференций
20:00
Гетеборг
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.18
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.65
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.80
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.62
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.56
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.25
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.61
П2
2.65

Агент Дзюбы: Ведем переговоры с клубами РПЛ

После ухода из тольяттинского «Акрона» 37-летний нападающий Артем Дзюба находится в статусе свободного агента.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что форвард ведет переговоры с несколькими клубами Российской Премьер-лиги. По словам Гольдмана, до закрытия летнего трансферного окна остается еще достаточно времени, поэтому работа по поиску новой команды продолжается.

«До конца трансферного окна еще почти два месяца, переговоры с клубами Российской Премьер-лиги ведутся. Конкретики пока нет. Как только она появится, все всё узнают», — приводит слова Гольдмана «Советский спорт».

С 1 июля 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации. По окончании сезона форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.