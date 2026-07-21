«Локомотив» показал два комплекта формы на сезон-2026/27

«Локомотив» презентовал домашний комплект формы на сезон-2026/27.
"Первый комплект сезона 2026/27 — это взгляд на классическую домашнюю форму через язык инженерии, архитектуры и железнодорожного наследия.
Историческая эмблема спортобщества «Локомотив», атласные материалы, графитовые конструктивные панели и светлые металлические канты", — говорится в сообщении клуба.
Также клуб представил выездной комплект, выполненный преимущественно в белом цвете с красными и зелеными деталями.
В последних четырех сезонах РПЛ московский «Локомотив» занял восьмое, четвертое, шестое и третье места соответственно. По итогам сезона-2025/26 железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России — это их лучший результат с сезона-2020/21.