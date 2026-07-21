«Локомотив» показал два комплекта формы на сезон-2026/27



Также клуб представил выездной комплект, выполненный преимущественно в белом цвете с красными и зелеными деталями.



В последних четырех сезонах РПЛ московский «Локомотив» занял восьмое, четвертое, шестое и третье места соответственно. По итогам сезона-2025/26 железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России — это их лучший результат с сезона-2020/21.