«Имеют право». В «Локомотиве» ответили на оскорбления Баринова

Зимой 2026 года капитан железнодорожников Дмитрия Баринова принял решение покинуть команду и присоединиться к составу ЦСКА. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал негативную реакцию части болельщиков на уход бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.
«Болельщики имеют право на свое мнение. Они всегда очень критично относятся к подобным ситуациям и открыто высказывают свою позицию, которую считают важной. Дима провел в “Локомотиве” много ярких сезонов, несколько лет был капитаном, и мы благодарны ему за вклад в историю клуба. Дальше каждый сам выбирает свой путь. Болельщики могут воспринимать это критически, и они имеют на это право. Футболисты в первую очередь играют для болельщиков», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».
Баринов является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступал с 2015-го по 2025 год. За это время он провел 274 матча, выиграл чемпионат России сезона-2017/2018, три Кубка России (2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021), а также Суперкубок России в 2019 году. В последние несколько сезонов хавбек был капитаном московского клуба.
Новый сезон Российской Премьер-лиги «Локомотив» откроет 26 июля домашней встречей с «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.: