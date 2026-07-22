«Имеют право». В «Локомотиве» ответили на оскорбления Баринова

«Болельщики имеют право на свое мнение. Они всегда очень критично относятся к подобным ситуациям и открыто высказывают свою позицию, которую считают важной. Дима провел в “Локомотиве” много ярких сезонов, несколько лет был капитаном, и мы благодарны ему за вклад в историю клуба. Дальше каждый сам выбирает свой путь. Болельщики могут воспринимать это критически, и они имеют на это право. Футболисты в первую очередь играют для болельщиков», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».