Московское «Динамо» показало три варианта новой формы: видео

«В основе дизайна от Bosco — исторический динамовский ромб с легендарной литерой “Д”, созданной ровно 100 лет назад. Главный элемент новой формы — символ V, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.



Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина. Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает легкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча», — говорится в сообщении клуба.