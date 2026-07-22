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Московское «Динамо» показало три варианта новой формы: видео

Московское «Динамо» представило три комплекта игровой формы на сезон-2026/27.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Москва

«В основе дизайна от Bosco — исторический динамовский ромб с легендарной литерой “Д”, созданной ровно 100 лет назад. Главный элемент новой формы — символ V, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.

Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина. Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает легкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча», — говорится в сообщении клуба.

Вратарские комплекты формы представлены в зеленом, оранжевом и черном цветах.

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Тур 1, 25.07.2026, 14:00
Динамо
-
Крылья Советов
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«Динамо» откроет новый сезон РПЛ в субботу, 25 июля, домашним матчем против самарских «Крыльев Советов». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.