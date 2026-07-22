Форвард сборной Уругвая согласился на переход в «Спартак»

Летом форвард также был вызван в сборную Уругвая на чемпионат мира 2026 года. На турнире он провел три встречи, однако результативными действиями не отметился. Всего на его счету два гола в 14 матчах за национальную команду. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость уругвайского футболиста составляет 4 миллиона евро.