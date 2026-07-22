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Форвард сборной Уругвая согласился на переход в «Спартак»

Московский «Спартак» проявляет интерес к уругвайскому нападающему мексиканского «Леона» Федерико Виньясу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sipa USA/ТАСС

Красно-белые уже направили официальное предложение по трансферу 28-летнего Федерико Виньяса, а стороны продолжают переговоры.

— «Спартак» прислал официальное предложение. Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные клуб«, — передает слова агента уругвайца Даниэля Гутьереса “Спорт-Экспресс”.

Прошлый сезон нападающий провел в испанском «Овьедо» на правах аренды. В составе клуба он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей.

Летом форвард также был вызван в сборную Уругвая на чемпионат мира 2026 года. На турнире он провел три встречи, однако результативными действиями не отметился. Всего на его счету два гола в 14 матчах за национальную команду. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость уругвайского футболиста составляет 4 миллиона евро.