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Агент Божовича: Миодраг хотел бы вернуться в Россию

Миодраг Божович свободен и готов к вызовам из России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Срджан Еремич заявил, что бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович хотел бы вернуться к работе в России.

По словам Еремича, сейчас 58-летний черногорский специалист находится без клуба, однако предложений из России пока не получал.

«В России пока, честно говоря, никаких вариантов нет. Но он хотел бы вернуться в Россию, если поступит такое предложение», — сказал Еремич «РБ Спорт».

Агент также объяснил, что Божович покинул черногорскую «Будучность» из-за смены политики клуба.

Ранее Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».