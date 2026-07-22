Альба рассказал о целях «Ростова» на новый сезон

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал о возможных трансферах и целях команды на сезон-2026/27. По словам специалиста, клуб не исключает новых подписаний до закрытия трансферного окна.
«Всегда ждем, дверь открыта, пожалуйста. Да, может быть усиление», — сказал Альба, не став уточнять, на какие позиции «Ростов» планирует искать новичков.
Испанский специалист также поделился впечатлениями от знакомства с новым генеральным директором клуба.
«Хорошо прошла встреча, просто познакомились. Будем работать вместе, смотрим в будущее. Хорошее отношение. Работаем!» — отметил Альба.
Говоря о задачах команды на предстоящий сезон, главный тренер заявил, что первоочередной целью является сохранение места в РПЛ.
«Первая наша задача — не вылететь. И сделать то, что можно, в розыгрыше Кубка», — подчеркнул Альба «РБ Спорт».