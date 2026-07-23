СМИ: Форвард Маухуб выставлен на трансфер из-за нарушения режима

Московское «Динамо» выставило на трансфер нападающего Эль-Мехди Маухуба. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, бело-голубые решили расстаться с 23-летним марокканцем из-за нарушения спортивного режима. Точные детали проступка руководство клуба публично не раскрыло.
Отмечается, что «Динамо» готово продать форварда за 3,5 млн евро или отпустить его в аренду. Маухуб выступает за московский клуб с 2024 года. За это время он провел 46 матчей, забил 11 мячей и отдал несколько результативных передач.
Контракт нападающего с «Динамо» действует до лета 2029 года. В минувшем сезоне 23-летний марокканский нападающий провёл 16 матчей в чемпионате России и пять игр в Кубке России, забив три гола и отдав три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.