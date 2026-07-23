Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Интер Т
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
1
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Омония
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Богемианс Д
2
:
Балкани
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нефтчи
2
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Лепсая рассказал о проблемах в переговорах «Спартака» и Барко

Тимур Лепсая сообщил, что «Спартак» и Барко пока не договорились.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

Футбольный менеджер Тимур Лепсая рассказал, что главным препятствием в переговорах «Спартака» с полузащитником Эсекьелем Барко по новому контракту остаются сроки выплат. Об этом он заявил в эфире «Коммент. Шоу».

По словам Лепсаи, на данный момент стороны еще не достигли соглашения. Он отметил, что вопросы есть как по сроку нового контракта, так и по графику выплат.

«Ему дали четыре года контракта, и по срокам есть вопросы. Там самые большие проблемы со сроками выплат. Там есть подъемные и есть агентские, и “Спартак” их разбивает, а ни футболиста, ни агента это не устраивает», — сказал Лепсая.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. За красно-белых 27-летний аргентинец провел 74 матча, забил 22 гола и сделал 18 результативных передач.