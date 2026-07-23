Лепсая рассказал о проблемах в переговорах «Спартака» и Барко

Футбольный менеджер Тимур Лепсая рассказал, что главным препятствием в переговорах «Спартака» с полузащитником Эсекьелем Барко по новому контракту остаются сроки выплат. Об этом он заявил в эфире «Коммент. Шоу».
По словам Лепсаи, на данный момент стороны еще не достигли соглашения. Он отметил, что вопросы есть как по сроку нового контракта, так и по графику выплат.
«Ему дали четыре года контракта, и по срокам есть вопросы. Там самые большие проблемы со сроками выплат. Там есть подъемные и есть агентские, и “Спартак” их разбивает, а ни футболиста, ни агента это не устраивает», — сказал Лепсая.
Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. За красно-белых 27-летний аргентинец провел 74 матча, забил 22 гола и сделал 18 результативных передач.