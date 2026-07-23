Лепсая рассказал о проблемах в переговорах «Спартака» и Барко

«Ему дали четыре года контракта, и по срокам есть вопросы. Там самые большие проблемы со сроками выплат. Там есть подъемные и есть агентские, и “Спартак” их разбивает, а ни футболиста, ни агента это не устраивает», — сказал Лепсая.