Мостовой включил себя в тройку любимых игроков «Спартака»

— Три ваших любимых футболиста «Спартака» за вс: время?
— Черенков, Дасаев, Мостовой.
— Был ли на чемпионате мира футболист, который отдаленно напоминал молодого Мостового?
— Многие футболисты в сборной Испании (смеется), — передает слова Мостового «Матч ТВ».
Ринат Дасаев сыграл за красно‑белых 245 матчей, 146 из которых — «сухие». Федор Черенков провел 494 матча и забил 121 гол.
Александр Мостовой провел за «Спартак» 142 матча и забил 48 мячей. Помимо «Спартака», он выступал за «Красную Пресню», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Футболист провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.