Мостовой включил себя в тройку любимых игроков «Спартака»

Александр Мостовой провел за «Спартак» 142 матча и забил 48 мячей. Помимо «Спартака», он выступал за «Красную Пресню», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Футболист провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.