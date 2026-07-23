Стали известны судьи матчей 1-го тура нового сезона РПЛ

Новый сезон стартует в пятницу, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Эту встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Абросимовым.
24 июля (пятница)
- ЦСКА — «Балтика»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.
25 июля (суббота)
- «Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый.
- «Акрон» — «Зенит»: судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.
- «Факел» — «Динамо» Махачкала: судья — Игорь Капленков, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.
- «Спартак» — «Родина»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Владимир Казьменко.
26 июля (воскресенье)
- «Оренбург» — «Ростов»: судья — Никита Новиков, помощники судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
- «Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.
- «Рубин» — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.