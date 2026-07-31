В «Крыльях Советов» объяснили, почему не стали подписывать Дзюбу

По словам Максима Симонова, решение связано не с уровнем игры форварда, а с долгосрочной стратегией развития команды.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» отметил, что футболистов такого статуса непросто встроить в коллектив, поскольку они нередко становятся самостоятельными фигурами в раздевалке. При этом в самарском клубе намерены строить команду вокруг главного тренера, а не отдельных исполнителей.
Кроме того, функционер обратил внимание, что, если бы Дзюба приносил «Акрону» максимальную пользу, клуб, вероятно, сохранил бы игрока. Он также напомнил мнение ряда экспертов, которые связывали участие тольяттинцев в стыковых матчах с чрезмерной зависимостью команды от игры опытного форварда. По словам Симонова, возрастные футболисты способны принести пользу прежде всего благодаря своему опыту и лидерским качествам, однако самарский клуб намерен сделать ставку на молодых игроков, заинтересованных в прогрессе и дальнейшем развитии карьеры.
«Дзюбе уже куда двигаться? Или Кокорину? Или условному Чалову? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением», — заявил Симонов в интервью «Матч ТВ».
С 1 июля 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации. По окончании сезона форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
Воспитанник «Спартака» выступал за первую команду с 2006-го по 2015 год. Помимо красно-белых Дзюба играл за «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти