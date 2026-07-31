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В «Крыльях Советов» объяснили, почему не стали подписывать Дзюбу

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов заявил, что самарский клуб никогда всерьез не рассматривал возможность подписания Артема Дзюбы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам Максима Симонова, решение связано не с уровнем игры форварда, а с долгосрочной стратегией развития команды.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» отметил, что футболистов такого статуса непросто встроить в коллектив, поскольку они нередко становятся самостоятельными фигурами в раздевалке. При этом в самарском клубе намерены строить команду вокруг главного тренера, а не отдельных исполнителей.

Кроме того, функционер обратил внимание, что, если бы Дзюба приносил «Акрону» максимальную пользу, клуб, вероятно, сохранил бы игрока. Он также напомнил мнение ряда экспертов, которые связывали участие тольяттинцев в стыковых матчах с чрезмерной зависимостью команды от игры опытного форварда. По словам Симонова, возрастные футболисты способны принести пользу прежде всего благодаря своему опыту и лидерским качествам, однако самарский клуб намерен сделать ставку на молодых игроков, заинтересованных в прогрессе и дальнейшем развитии карьеры.

«Дзюбе уже куда двигаться? Или Кокорину? Или условному Чалову? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением», — заявил Симонов в интервью «Матч ТВ».

С 1 июля 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента и может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации. По окончании сезона форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

Воспитанник «Спартака» выступал за первую команду с 2006-го по 2015 год. Помимо красно-белых Дзюба играл за «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
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Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
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Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
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Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти