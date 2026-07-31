В «Крыльях Советов» объяснили, почему не стали подписывать Дзюбу

Кроме того, функционер обратил внимание, что, если бы Дзюба приносил «Акрону» максимальную пользу, клуб, вероятно, сохранил бы игрока. Он также напомнил мнение ряда экспертов, которые связывали участие тольяттинцев в стыковых матчах с чрезмерной зависимостью команды от игры опытного форварда. По словам Симонова, возрастные футболисты способны принести пользу прежде всего благодаря своему опыту и лидерским качествам, однако самарский клуб намерен сделать ставку на молодых игроков, заинтересованных в прогрессе и дальнейшем развитии карьеры.