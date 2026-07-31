Кривцов: больше хочу с «Краснодаром» выиграть Кубок, а не РПЛ

«Обидно, что два трофея упустили. Один бы если выиграли — было бы менее обидно. Мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, потому что чемпионат уже брали. Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть. И потом ещё Суперкубок. Было бы вообще супер», — сказал Кривцов.