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Кривцов: больше хочу с «Краснодаром» выиграть Кубок, а не РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в новом видео на YouTube-канале сборной России выразил сожаление, что в прошлом сезоне команда не сумела выиграть ни одного титула.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне «быки» выиграли серебряные медали РПЛ, уступив два очка петербургскому «Зениту», а также проиграли в финале Кубка России московскому «Спартаку» (1:1, пен. 4:3).

«Обидно, что два трофея упустили. Один бы если выиграли — было бы менее обидно. Мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, потому что чемпионат уже брали. Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть. И потом ещё Суперкубок. Было бы вообще супер», — сказал Кривцов.

Кривцов перешел в «Краснодар» летом 2021 года из владимирского «Торпедо» за 90 тыс. евро. Он провел за клуб 160 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 11 голевых передач.

В 2025 году Кривцов помог «Краснодару» выиграть чемпионат России и завоевать первый в истории клуба титул.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» (2:1). В воскресенье, 2 августа, «быки» дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 18866 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти