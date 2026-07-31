Махачкалинское «Динамо» подписало Смелова

Смелов является воспитанником петербургского футбола и имеет опыт выступлений за молодежную сборную России. За национальную команду до 21 года он провел шесть матчей. В прошлом сезоне полузащитник играл за «Нижний Новгород» на правах аренды. В составе клуба он принял участие в 17 встречах в Российской Премьер-лиге и Кубке России, отметившись двумя результативными передачами.