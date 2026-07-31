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Махачкалинское «Динамо» подписало Смелова

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Егора Смелова из московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

21-летний Егор Смелов подписан долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», рассчитанный до лета 2030 года. В новой команде полузащитник будет выступать под 52-м номером. В пресс-службе махачкалинского клуба поприветствовали новичка: «Добро пожаловать в Дагестан, Егор!».

Смелов является воспитанником петербургского футбола и имеет опыт выступлений за молодежную сборную России. За национальную команду до 21 года он провел шесть матчей. В прошлом сезоне полузащитник играл за «Нижний Новгород» на правах аренды. В составе клуба он принял участие в 17 встречах в Российской Премьер-лиге и Кубке России, отметившись двумя результативными передачами.

Первый официальный матч за основную команду московского «Динамо» Смелов провел в июле 2024 года, когда вышел на поле в кубковой игре против «Спартака». Всего за столичный клуб он сыграл 10 матчей.