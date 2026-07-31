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Матчи РПЛ сезона-2026/27 будут показывать в Китае

Российская премьер-лига (РПЛ) заключила соглашение о показе матчей нового сезона в Китае. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РПЛ

Трансляции матчей сезона-2026/27 будут доступны на одной из крупнейших спортивных цифровых платформ Китая — Leisu Sports.

«Платформа планирует показывать все матчи сезона, распределив их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям. Такая дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в Китае до 60 миллионов зрителей», — сказано в заявлении РПЛ.

Отмечается, что 80% матчей будут сопровождаться комментариями на китайском языке, а остальные встречи будут транслироваться с интершумом.

Ранее стало известно, что матчи РПЛ сезона-2026/27 также будут транслироваться в Бразилии. Также матчи чемпионата России официально показывают в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Второй тур РПЛ стартует сегодня, 31 июля, матчем между московской «Родиной» и «Ростовом». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.