Матчи РПЛ сезона-2026/27 будут показывать в Китае

«Платформа планирует показывать все матчи сезона, распределив их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям. Такая дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в Китае до 60 миллионов зрителей», — сказано в заявлении РПЛ.