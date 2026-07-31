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Объявлен новый капитан «Краснодара» после ухода Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что после ухода из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна капитанская повязка переходит к нападающему Джону Кордобе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале июля Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли» за 21,9 млн евро, став самой дорогой продажей в истории «быков». Он был капитаном команды с 2024 года.

«Капитаном команды будет Джон Кордоба. Вице-капитаны — Стас Агкацев, Никита Кривцов и Витор Тормена. В принципе, это все логично. В прошлом году Стас и Джон были вице-капитанами. Сейчас Эдик ушел. Более старший товарищ, Джон Кордоба, будет капитаном, Стас — вице-капитаном», — сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.

Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. За пять лет он провел за «быков» 156 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 37 голевых передач. В прошлом сезоне 33-летний колумбиец опередил Федора Смолова (68) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 2.08.2026, 18:15
Краснодар
-
Факел
-

В матче группового этапа ЧМ‑2026 против сборной Ганы (1:0) Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра. Ожидается, что он вернется в расположение «Краснодара» в начале августа.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» (2:1). В воскресенье, 2 августа, «быки» дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 18866 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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