Объявлен новый капитан «Краснодара» после ухода Сперцяна

В начале июля Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли» за 21,9 млн евро, став самой дорогой продажей в истории «быков». Он был капитаном команды с 2024 года.
«Капитаном команды будет Джон Кордоба. Вице-капитаны — Стас Агкацев, Никита Кривцов и Витор Тормена. В принципе, это все логично. В прошлом году Стас и Джон были вице-капитанами. Сейчас Эдик ушел. Более старший товарищ, Джон Кордоба, будет капитаном, Стас — вице-капитаном», — сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.
Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. За пять лет он провел за «быков» 156 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 37 голевых передач. В прошлом сезоне 33-летний колумбиец опередил Федора Смолова (68) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В матче группового этапа ЧМ‑2026 против сборной Ганы (1:0) Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра. Ожидается, что он вернется в расположение «Краснодара» в начале августа.
В 1-м туре нового сезона РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» (2:1). В воскресенье, 2 августа, «быки» дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.
Франк Артига
Мурад Мусаев
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти