Объявлен новый капитан «Краснодара» после ухода Сперцяна

Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. За пять лет он провел за «быков» 156 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 37 голевых передач. В прошлом сезоне 33-летний колумбиец опередил Федора Смолова (68) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.