«Локомотив» объявил об уходе защитника Марка Мампасси

Контракт с 23-летним игроком расторгнут по взаимному согласию.
«Благодарим Марка и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клубной пресс-службы.
Мампасси перешел в «Локомотив» зимой 2022 года из донецкого «Шахтера» за три миллиона евро. Вскоре после трансфера он получил российский паспорт. В общей сложности Мампасси провел за «железнодорожников» 21 матч, не сумев отметиться результативными действиями.
На правах аренды Мампасси выступал за турецкий «Антальяспор» (2023), бельгийский «Кортрейк» (2023−2025) и азербайджнский «Туран Товуз» (2026).
Летом 2025 года украинский футбольный клуб «Мариуполь» через Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне добился от «Локомотива» выплаты компенсации за подготовку Мампасси в размере около 58 тыс. евро.
В 1-м туре нового сезона РПЛ «Локомотив» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). В субботу, 1 августа, команда Михаила Галактионова на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.