«Локомотив» объявил об уходе защитника Марка Мампасси

Мампасси перешел в «Локомотив» зимой 2022 года из донецкого «Шахтера» за три миллиона евро. Вскоре после трансфера он получил российский паспорт. В общей сложности Мампасси провел за «железнодорожников» 21 матч, не сумев отметиться результативными действиями.