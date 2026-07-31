В «Краснодаре» назвали сроки возвращения Кордобы в клуб

33-летний форвард выступает за «Краснодар» с 2021 года. За это время он провел 156 матчей, забил 80 мячей и отдал 37 результативных передач. Вместе с «быками» Кордоба стал чемпионом России, а также был признан лучшим игроком и лучшим нападающим РПЛ по итогам двух сезонов подряд. Колумбиец является лучшим бомбардиром в истории «быков».