В «Краснодаре» назвали сроки возвращения Кордобы в клуб

По словам главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, сейчас колумбийский форвард проходит курс реабилитации в Барселоне, где выполняет все необходимые процедуры для возвращения на поле. После приезда в Краснодар футболист пройдет заключительный этап восстановления, включая медицинское обследование и МРТ, поэтому точные сроки его возвращения могут незначительно измениться.
«С 1 по 10 августа он будет уже с нами. Там он проходит определенные тесты, МРТ, поэтому дата может немного двигаться», — сказал Мусаев на пресс-конференции перед матчем второго тура Российской Премьер-лиги с «Факелом».
Кордоба получил повреждение в начале июля во время матча сборной Колумбии против Ганы на чемпионате мира 2026 года. Нападающий был заменен уже на восьмой минуте встречи, а позже у него диагностировали разрыв приводящей мышцы левой ноги.
33-летний форвард выступает за «Краснодар» с 2021 года. За это время он провел 156 матчей, забил 80 мячей и отдал 37 результативных передач. Вместе с «быками» Кордоба стал чемпионом России, а также был признан лучшим игроком и лучшим нападающим РПЛ по итогам двух сезонов подряд. Колумбиец является лучшим бомбардиром в истории «быков».