Футболист «Краснодара» перешел в греческий «Левадиакос»

24-летний форвард пополнил состав «быков» в январе 2023 года, перебравшись в Россию из словацкого «Подбрезовы». За время выступлений в РПЛ он не смог стать игроком основного состава, однако регулярно получал игровое время. В прошедшем сезоне на счету Кобнана 16 выходов на поле в матчах всех турниров, в которых он отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.