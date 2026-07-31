Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Родина
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
01.08
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.36
П2
2.53
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2

Футболист «Краснодара» перешел в греческий «Левадиакос»

Нигерийский форвард «Краснодара» Мозес Кобнан продолжит карьеру в греческом чемпионате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: vk.com/fckrasnodar

Нападающий Мозес Кобнан, принадлежащий российскому «Краснодару», проведет ближайший сезон в Греции. 31 июля стало известно, что футболист достиг договоренности с клубом «Левадиакос», который официально объявил о переходе нигерийца на правах аренды. Официальный сайт греческой команды опубликовал заявление, в котором приветствовал новичка и пожелал ему удачи в новой фазе карьеры.

Детали арендного соглашения, включая его сроки и возможные опции выкупа, пока не разглашаются. Сам Кобнан уже приступил к работе с новым коллективом, где ему предстоит доказывать свою состоятельность в элитном дивизионе греческого футбола.

24-летний форвард пополнил состав «быков» в январе 2023 года, перебравшись в Россию из словацкого «Подбрезовы». За время выступлений в РПЛ он не смог стать игроком основного состава, однако регулярно получал игровое время. В прошедшем сезоне на счету Кобнана 16 выходов на поле в матчах всех турниров, в которых он отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.