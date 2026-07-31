Футболист «Краснодара» перешел в греческий «Левадиакос»

Нападающий Мозес Кобнан, принадлежащий российскому «Краснодару», проведет ближайший сезон в Греции. 31 июля стало известно, что футболист достиг договоренности с клубом «Левадиакос», который официально объявил о переходе нигерийца на правах аренды. Официальный сайт греческой команды опубликовал заявление, в котором приветствовал новичка и пожелал ему удачи в новой фазе карьеры.
Детали арендного соглашения, включая его сроки и возможные опции выкупа, пока не разглашаются. Сам Кобнан уже приступил к работе с новым коллективом, где ему предстоит доказывать свою состоятельность в элитном дивизионе греческого футбола.
24-летний форвард пополнил состав «быков» в январе 2023 года, перебравшись в Россию из словацкого «Подбрезовы». За время выступлений в РПЛ он не смог стать игроком основного состава, однако регулярно получал игровое время. В прошедшем сезоне на счету Кобнана 16 выходов на поле в матчах всех турниров, в которых он отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.