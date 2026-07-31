Матч «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву из-за повреждения арены

Причиной стали последствия урагана, повредившего инфраструктуру «Ростов Арены». Как сообщается, стихия вывела из строя медиафасад стадиона, что потребовало срочных ремонтных работ.
Решение о переносе было принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС. Клубы договорились об изменении очередности проведения очных матчей в текущем сезоне.
Встреча третьего тура пройдет в Москве на домашней арене ЦСКА 8 августа. Начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Матч 18-го тура между этими же командами состоится в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной игры будут объявлены дополнительно.
В первом туре сезона-2026/27 ЦСКА принимал «Балтику» и одержал победу со счетом 2:1, а «Ростов» на выезде встречался с «Оренбургом» и уступил со счетом 1:2. В рамках второго тура ЦСКА 1 августа примет самарские «Крылья Советов», а «Ростов» 31 июля на «Арене Химки» сыграет с дебютантом РПЛ — «Родиной».