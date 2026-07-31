Матч «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву из-за повреждения арены

Встреча третьего тура пройдет в Москве на домашней арене ЦСКА 8 августа. Начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Матч 18-го тура между этими же командами состоится в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной игры будут объявлены дополнительно.