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Изменено время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ

Матч «Спартак» — «Краснодар» в третьем туре Российской Премьер-лиги начнется на 30 минут раньше.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила о том, что матч 3-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром» начнется на 30 минут раньше. Игра состоится 9 августа на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит не в 20.30 по местному времени, как было запланировано ранее, а в 20 часов.

В первом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» победил «Родину» (3:0) у себя дома, а «Краснодар» обыграл «Рубин» (3:1) на выезде. Во 2-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Ахматом» на выезде, а «быки» — с «Факелом» у себя дома. Оба матча состоятся 2 августа.

В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал в Российской Премьер-лиге на второй строчке, а красно-белые стали четвертыми.

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