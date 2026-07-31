Изменено время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила о том, что матч 3-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром» начнется на 30 минут раньше. Игра состоится 9 августа на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит не в 20.30 по местному времени, как было запланировано ранее, а в 20 часов.
В первом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» победил «Родину» (3:0) у себя дома, а «Краснодар» обыграл «Рубин» (3:1) на выезде. Во 2-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Ахматом» на выезде, а «быки» — с «Факелом» у себя дома. Оба матча состоятся 2 августа.
В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал в Российской Премьер-лиге на второй строчке, а красно-белые стали четвертыми.