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Источник: «Спартак» предложил «Рубину» 1 млрд рублей за Даку

Как сообщает «Чемпионат», «Спартак» планирует активировать сумму отступных за форварда «Рубина» Мирлинда Даку в размере 11 миллионов евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, красно-белые направят официальное предложение «Рубину» в ближайшее время. Активация опции выкупа возможна только при условии достижения договоренности с футболистом по личным условиям контракта.

Отмечается, что отступные за Даку в контракте прописаны в рублях и составляют 1 миллиард. По текущему курсу Центробанка эта сумма эквивалентна указанным 11 миллионов евро. Ранее интерес к форварду проявлял ЦСКА. Однако, по информации СМИ, переговоры армейцев с игроком зашли в тупик из-за разногласий по зарплате.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт игрока с казанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.