Источник: «Спартак» предложил «Рубину» 1 млрд рублей за Даку

Отмечается, что отступные за Даку в контракте прописаны в рублях и составляют 1 миллиард. По текущему курсу Центробанка эта сумма эквивалентна указанным 11 миллионов евро. Ранее интерес к форварду проявлял ЦСКА. Однако, по информации СМИ, переговоры армейцев с игроком зашли в тупик из-за разногласий по зарплате.