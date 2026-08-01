«Амкал» ведет переговоры о подписании Антона Заболотного

Президент «Амкала» Герман Попков сообщил о переговорах с бывшим футболистом «Спартака» Антоном Заболотным.
— Мы действительно связывались. Сделали свое предложение, свой оффер агенту Антона Заболотного. Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде. Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свой оффер. Ждем решение Антона и его команды. Сложно сказать, какой процент успеха возможен в этих переговорах. Не знаю, какие предложения последовали от других коллективов. Я понимаю, что они есть. Это абсолютно нормальная конкурентная среда. Вопрос того, что ближе Антону и его представителям, — сказал Попков «СЭ».
Ранее стало известно, что 2DROTS и «СКА-Ростов» ведут переговоры по подписанию Заболотного. Игрок требует 500 тысяч рублей в месяц.
В апреле 2026 года у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом. 30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах. 23 июня стало известно, что РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного. Сейчас защита и обвинение ждут даты слушаний.
30 июня Антон Заболотный покинул московский «Спартак» и на данный момент является свободным агентом.