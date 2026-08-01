Баринов — о смене тренера в ЦСКА: Это встряхнет команду

«Иногда команде действительно нужна встряска. Дмитрий Игоревич уже работал в штабе, прекрасно понимал ситуацию и не стал ничего ломать. Сразу сказал: “Продолжаем работать так же”. За два-три дня невозможно перестроить команду, тем более, когда впереди матч со “Спартаком”. Но при этом он добавил эмоций. Постоянно говорил молодым ребятам, чтобы не боялись, играли смелее. Это было важно», — приводит слова Баринова пресс-служба ЦСКА.