Артига высказался о слухах вокруг возможного ухода Даку

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что слухи о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в «Спартак» негативно влияют на команду. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».
«Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Подобные новости не идут на пользу», — сказал Артига.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» активировал опцию выкупа 28-летнего форварда. В матче второго тура РПЛ против «Акрона» Даку вышел в стартовом составе «Рубина».
Артига также отметил, что отсутствие дисквалифицированного Ильи Рожкова станет потерей для команды, однако выразил уверенность, что его смогут заменить другие футболисты.