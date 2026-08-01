Олусегун заявил, что «Ростов» способен бороться за чемпионство

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун заявил, что считает свою новую команду способной бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге. Об этом футболист рассказал в интервью «Матч ТВ».
«Сейчас я в “Ростове”. И я счастлив. Вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство», — сказал Олусегун.
24-летний форвард перешел в «Ростов» из «Краснодара» в середине июля. По словам игрока, он уже адаптировался в новой команде, а его семья переехала вместе с ним.
В пятницу «Ростов» обыграл «Родину» со счетом 4:2 во втором туре чемпионата России. Следующий матч команда Джонатана Альбы проведет 8 августа против ЦСКА в Москве после изменения календаря РПЛ.