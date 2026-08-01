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Олусегун заявил, что «Ростов» способен бороться за чемпионство

Новичок ростовской команды признался, что быстро освоился в клубе и верит в высокие цели.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун заявил, что считает свою новую команду способной бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге. Об этом футболист рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Сейчас я в “Ростове”. И я счастлив. Вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство», — сказал Олусегун.

24-летний форвард перешел в «Ростов» из «Краснодара» в середине июля. По словам игрока, он уже адаптировался в новой команде, а его семья переехала вместе с ним.

В пятницу «Ростов» обыграл «Родину» со счетом 4:2 во втором туре чемпионата России. Следующий матч команда Джонатана Альбы проведет 8 августа против ЦСКА в Москве после изменения календаря РПЛ.