ЦСКА упустил победу в домашнем матче с «Крыльями Советов»

Для ЦСКА эта игра стала первой, в которой команда потеряла очки в чемпионате под руководством Дмитрия Игдисамова. До этого при 40-летнем специалисте, с учетом прошлого сезона, армейцы одержали три победы в РПЛ. «Крылья Советов», в свою очередь, сохранили беспроигрышную серию в выездных матчах с московскими клубами на старте сезона: в первом туре самарцы сыграли вничью 0:0 со столичным «Динамо».