ЦСКА упустил победу в домашнем матче с «Крыльями Советов»

Матч в Москве между столичным ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» завершился вничью — 1:1.
Автором забитого мяча в составе армейцев на 32-й минуте стал Матия Попович. Для футболиста этот гол стал первым за ЦСКА в рамках национального первенства.
У самарской команды на 63-й минуте отличился Максим Витюгов.
Для ЦСКА эта игра стала первой, в которой команда потеряла очки в чемпионате под руководством Дмитрия Игдисамова. До этого при 40-летнем специалисте, с учетом прошлого сезона, армейцы одержали три победы в РПЛ. «Крылья Советов», в свою очередь, сохранили беспроигрышную серию в выездных матчах с московскими клубами на старте сезона: в первом туре самарцы сыграли вничью 0:0 со столичным «Динамо».
Следующий матч чемпионата ЦСКА проведет 8 августа дома против «Ростова». До этой игры, 4 августа, армейцам предстоит старт в групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России, где они на выезде встретятся с московским «Локомотивом». «Крылья Советов» в тот же день сыграют в кубковом турнире в гостях с махачкалинским «Динамо», а 8 августа примут калининградскую «Балтику» в рамках чемпионата.
Дмитрий Игдисамов
Сергей Булатов
Матия Попович
(Лусиано Гонду)
32′
Максим Витюгов
(Михайло Баньяц)
63′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
20
Матия Попович
64′
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
64′
37
Энрике Кармо
32
Лусиано Гонду
80′
11
Тамерлан Мусаев
31
Матвей Кисляк
80′
62
Имран Фиров
18
Данила Козлов
73′
7
Матеус Алвес
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
90+3′
15
Николай Рассказов
84′
5
Доминик Ороз
87′
19
Иван Олейников
84′
73
Владислав Шитов
7
Михайло Баньяц
71′
3
Томас Галдамес
90′
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
70′
77
Денис Макаров
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти