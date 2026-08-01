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Французский защитник перейдет в «Балтику»

Защитник «Гренобля» Лорис Муйоколо станет игроком «Балтики». Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Источник: Соцсети

Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с калининградским клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов. Ту же информацию опубликовало французское издание L'Equipe.

Муйоколо — воспитанник «Лорьяна». В академию клуба он пришел в семь лет. Позднее француз выступал за клубы «Бурк-ан-Брес», «Родез» и «Гренобль». Всего он провел 86 матчей за эти команды, забил один гол и сделал пять результативных передач. «Гренобль» в минувшем сезоне занял 12-е место во французской Лиге 2.

В течение последних двух сезонов Муйоколо играл одного из трех центральных защитников. Такую же схему обычно использует главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

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