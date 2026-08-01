Вратарь московского «Динамо» Лунев выбыл на месяц из-за травмы

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев не сможет принять участие в матче с «Балтикой», который состоится сегодня. За два дня до игры футболист получил повреждение икроножной мышцы во время тренировочного занятия. Информацию об этом распространил инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что у 34-летнего вратаря диагностировано повреждение той же мышцы, которая доставляла ему проблемы в прошлом сезоне. Лунев не отправился вместе с командой на выезд в Калининград.
По предварительным оценкам, срок восстановления голкипера составит от трех до четырех недель. Таким образом, он пропустит игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики», махачкалинского «Динамо» и «Зенита», а также встречи в рамках группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России с «Факелом» и «Краснодаром».
В связи с отсутствием основного вратаря тренерский штаб Сандро Шварца может выпустить на поле в стартовом составе Игоря Лещука либо Курбана Расулова.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти