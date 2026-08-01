Вратарь московского «Динамо» Лунев выбыл на месяц из-за травмы

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев не сможет принять участие в матче с «Балтикой», который состоится сегодня. За два дня до игры футболист получил повреждение икроножной мышцы во время тренировочного занятия. Информацию об этом распространил инсайдер Иван Карпов.