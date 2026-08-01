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Вратарь московского «Динамо» Лунев выбыл на месяц из-за травмы

Основной голкипер бело-голубых пропустит не менее трех туров РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев не сможет принять участие в матче с «Балтикой», который состоится сегодня. За два дня до игры футболист получил повреждение икроножной мышцы во время тренировочного занятия. Информацию об этом распространил инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что у 34-летнего вратаря диагностировано повреждение той же мышцы, которая доставляла ему проблемы в прошлом сезоне. Лунев не отправился вместе с командой на выезд в Калининград.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 1.08.2026, 20:45
Балтика
-
Динамо
-

По предварительным оценкам, срок восстановления голкипера составит от трех до четырех недель. Таким образом, он пропустит игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики», махачкалинского «Динамо» и «Зенита», а также встречи в рамках группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России с «Факелом» и «Краснодаром».

В связи с отсутствием основного вратаря тренерский штаб Сандро Шварца может выпустить на поле в стартовом составе Игоря Лещука либо Курбана Расулова.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
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Даниил Фомин
64′
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64′
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11
Амар Рахманович
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10
Мартин Крамарич
8
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78′
5
Доминик Ороз
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Динамо
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Удары (всего)
21
12
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5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти