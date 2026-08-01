Вратарь «Локомотива» Митрюшкин получил травму в игре с махачкалинским «Динамо»

30-летний вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин не смог продолжить игру после контакта с собственным защитником Евгением Морозовым в эпизоде, когда ангольский нападающий махачкалинцев Миро, обыграв их обоих, сравнял счет в матче, который проходит в эти минуты в Каспийске.
Инцидент произошел на 57-й минуте, когда «Локомотив» вел в счете 0:1 после гола Вадима Ракова с паса Алексей Батракова в первом тайме. Вместо Митрюшкина на поле вышел Илья Лантратов, которому вскоре пришлось достать из сетки еще один мяч: на 73-й минуте Никита Глушков вывел хозяев вперед.