Вратарь «Локомотива» Митрюшкин получил травму в игре с махачкалинским «Динамо»

30-летний вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин не смог продолжить игру после контакта с собственным защитником Евгением Морозовым в эпизоде, когда ангольский нападающий махачкалинцев Миро, обыграв их обоих, сравнял счет в матче, который проходит в эти минуты в Каспийске.