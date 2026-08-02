Экс-тренер «Рубина» дал «Спартаку» инструкцию по Даку

Албанский форвард на днях стал самым громким трансфером российского лета: красно-белые активировали опцию выкупа и заплатили казанцам 11 миллионов евро, подписав с 28-летним нападающим контракт на три года. Для «Рубина» сделка обернулась почти десятикратной прибылью — и именно Рахимов в свое время настоял на этом приобретении.
«Я брал ответственность по его переходу. До последнего дня его чехлили. Говорили, что он никакой, что он никому не нужен. Даже когда все было решено. В итоге купили его за 1,2 миллиона. Мы поговорили с президентом клуба Маратом Сафиуллиным, и я все-таки смог его убедить. Я пообещал, что мы можем продать его за 4−5 миллионов евро. Благодарен президенту, что он пошел мне навстречу, и мы приняли правильное решение», — сказал Рахимов.
Специалист уверен, что албанец способен заиграть и в Москве, но дал новому тренерскому штабу конкретные рекомендации. «Я думаю, что он сможет заиграть в “Спартаке”. Здесь вопрос подхода к нему. Тренеру важно понять, что он не игрок замены. Он должен выходить сразу, почувствовать ритм. Его можно поменять на 70-й минуте, но ему нужно разогнаться, войти в игру. Игрок с такими физическими качествами и с такой работой с мячом принесет пользу любой команде. Конечно, он может и прессинговать — как Угальде», — отметил Рахимов.
Отдельно он остановился на характере форварда, известного эмоциональностью и стычками на поле: «Для него важно чувствовать авторитет тренера. У нас он играл с отдачей. Он знает, как нужно. Я его брал на поле за шкирку. У нас было много бесед на базе. Он уличный игрок, хулиган. Для него нужен авторитет».
При этом, по словам тренера, в раздевалке Даку — свой человек: «Я говорил, что Даку такой человек: брось его в джунгли — и он станет лучшим другом всех зверей. Его все любили, здорово принимали пацаны в команде. В какой-то момент я почувствовал, что ему нужно дать больше ответственности. Поэтому в тех матчах, где не было Вуячича, я давал ему капитанскую повязку. Он понимал, что отвечает не только за себя, но и за всю команду».
За три года в Казани албанец провел 92 матча, забил 37 голов и отдал 13 голевых передач, а в первом туре нынешнего чемпионата успел отличиться в ворота «Краснодара». Ремарка Рахимова про авторитет тренера звучит особенно актуально: «Спартаком» сейчас руководит Хуан Карседо, известный спокойной, неавторитарной манерой работы.