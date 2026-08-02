Экс-тренер «Рубина» дал «Спартаку» инструкцию по Даку

При этом, по словам тренера, в раздевалке Даку — свой человек: «Я говорил, что Даку такой человек: брось его в джунгли — и он станет лучшим другом всех зверей. Его все любили, здорово принимали пацаны в команде. В какой-то момент я почувствовал, что ему нужно дать больше ответственности. Поэтому в тех матчах, где не было Вуячича, я давал ему капитанскую повязку. Он понимал, что отвечает не только за себя, но и за всю команду».